Emha convoca suplentes para regularização de 96 apartamentos no Jorge Amado

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) publicou no Diário Oficial dessa terça-feira (7), edital de comparecimento convocando suplentes pré-selecionados para 96 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), no Condomínio Residencial Jorge Amado, em Campo Grande.

Os convocados devem comparecer presencialmente à sede da EMHA, localizada na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, nas datas específicas indicadas no edital, entre os dias 13 e 17 de abril, conforme a lista nominal organizada por dia de atendimento.

O atendimento será realizado das 8h às 11h30, por ordem de chegada, para conferência e validação das informações prestadas no momento da inscrição.

Documentação obrigatória

Os candidatos devem apresentar documentos pessoais e comprobatórios, como documento de identidade, certidão de estado civil, carteira de trabalho, comprovantes de renda de todos os membros da família, comprovante de endereço atualizado e folha resumo do Cadastro Único.

Também podem ser exigidos documentos complementares, como certidões de nascimento de filhos menores, laudos médicos em casos de deficiência ou doenças crônicas, comprovantes de aluguel ou declaração de imóvel cedido, além de documentos relacionados a benefícios sociais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o programa de aluguel social.

Mulheres vítimas de violência doméstica devem apresentar comprovante de registro da denúncia junto ao Ministério Público.

Atenção

A Emha reforça que o comparecimento deve ocorrer na data indicada para cada convocado, conforme a lista publicada no edital. O não comparecimento pode comprometer a continuidade no processo de seleção habitacional. Para conferir a publicação no Diogrande clique aqui.