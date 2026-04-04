Colisão entre carro e moto deixa casal ferido na região do Itanhangá Park

Um acidente entre carro e motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (4), em Campo Grande. A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a Rua Joaquim Murtinho, na região do Itanhangá Park.

Segundo informações preliminares, o casal que estava na moto seguia pela Joaquim Murtinho, no sentido bairro-centro, quando colidiu contra um Toyota Yaris que trafegava pela Fernando Corrêa da Costa. Com o impacto, a motocicleta atingiu a parte frontal do carro, que ficou danificada.

Os dois ocupantes da moto caíram e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

O motorista do carro, um idoso de 72 anos, não se feriu.