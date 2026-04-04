UFMS abre vagas para professores em diversas cidades com salários e benefícios

A UFMS está com inscrições abertas para seleção de professores em unidades de Campo Grande e do interior, como Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Coxim, Paranaíba, Naviraí e Ponta Porã.

As vagas abrangem áreas como Ciências Humanas, Exatas, Saúde, Engenharias e Sociais Aplicadas. Em Campo Grande, há oportunidades em cursos como Medicina, Odontologia, Física, Química e Relações Internacionais.

A remuneração inclui auxílio-alimentação de até R$ 1.175 para jornada de 40 horas, com valores maiores conforme titulação. Para 20 horas, o salário é proporcional.

As inscrições seguem abertas até o dia 6 de abril, pelo site oficial da universidade. A taxa é de R$ 350, com pagamento até 7 de abril.

O processo seletivo contará com prova escrita, prova didática e análise de títulos, previstas para ocorrer entre os dias 26 e 30 de maio.