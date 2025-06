Cinco são presos por furto de gado em Corumbá

Carne transportada em carroceria de picape levou à identificação do crime em zona rural do município

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (4) em Corumbá, suspeitas de envolvimento em furto de gado, crime conhecido como abigeato. A prisão foi realizada por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) durante um bloqueio na MS-454, em área rural do município.

Durante a abordagem a um Renault Oroch de cor prata, os policiais encontraram na carroceria do veículo dois quartos e uma costela bovina. Ao serem questionados sobre a origem da carne, os ocupantes apresentaram informações contraditórias e não conseguiram comprovar a procedência do material.

Enquanto a equipe ainda realizava os procedimentos, foi comunicada sobre um furto de gado em uma fazenda da região. As descrições fornecidas pela vítima coincidiram com as características do veículo abordado. Confrontados novamente, os ocupantes acabaram confessando que estavam juntos no momento em que abateram o animal em um pasto, sem o conhecimento do proprietário da fazenda.

O grupo foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde o caso será investigado.

