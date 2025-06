Bitrem carregado com cana-de-açúcar tomba e interdita trecho da BR-060 em Chapadão do Sul

Acidente ocorreu no viaduto da Rumo e exigiu desvio do tráfego para faixa lateral

Um bi-trem canavieiro tombou na manhã desta quinta-feira (5) no trevo da BR-060, em Chapadão do Sul, e causou a interdição parcial da via. O acidente aconteceu no viaduto da Rumo, localizado na rotatória que liga o anel viário à rodovia federal.

De acordo com informações do portal O Correio News, a carreta seguia pelo anel viário quando, ao realizar o contorno para acessar a BR-060, o pino de acoplamento de uma das carretas se rompeu. Com isso, um dos compartimentos do veículo acabou tombando e ficou atravessado na pista.

A empresa concessionária WAY foi acionada e enviou uma equipe ao local para controlar o tráfego e auxiliar na remoção do bitrem. Durante a operação, os veículos precisaram utilizar a faixa lateral da rodovia para seguir viagem.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

