Carro fura sinal na Ceará com a Antônio Maria Coelho e acidente deixa dois feridos

Um carro que avançou o sinal vermelho provocou um acidente e deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (16), no cruzamento das ruas Ceará e Antônio Maria Coelho, em Campo Grande. A colisão ocorreu por volta das 7h e foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região.

De acordo com as imagens, um Fiat Argo branco seguia pela Rua Ceará quando atravessou o cruzamento com o semáforo fechado e atingiu um Volkswagen T-Cross que trafegava pela Antônio Maria Coelho. Com a força do impacto, um dos veículos ficou parcialmente entre a via e a calçada, enquanto o outro subiu no passeio.

O motorista do Argo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimento na perna. Apesar do acidente, ele estava consciente e orientado, sem risco imediato à vida.

No T-Cross estava uma mulher de 62 anos, que foi encaminhada para atendimento médico no hospital da Unimed. Ela sofreu fratura no pulso e, segundo informações apuradas no local, o acionamento do airbag pode ter contribuído para a lesão. O estado de saúde é considerado estável, sem gravidade.

Durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, o trânsito ficou parcialmente lento no cruzamento. A circulação foi normalizada após a liberação da via.

