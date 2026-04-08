Estande PrefCG recebe painel Mulheres Inovadoras na Expogrande 2026

Foto: Divulgação
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O estande da Prefeitura de Campo Grande na 86ª Expogrande 2026 recebe no próximo dia 15 de abril, às 16h, o painel “Finep Mulheres Inovadoras: premiação, aceleração e mentoria para startups lideradas por mulheres”, iniciativa nacional que estimula o empreendedorismo feminino inovador por meio de capacitação, mentoria e premiação.

A atividade será realizada pelo Parktec CG, em parceria com a Semades  (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), com abertura de Adriana Tozzetti, diretora do Parktec CG. O painel contará com a participação de Ricardo Nascimento e Daniel Fessler, analistas da Finep, que apresentarão oportunidades de aceleração, mentoria individualizada, participação em bancas de especialistas e premiação prevista em edital.

O Programa Mulheres Inovadoras, da Finep  (Financiadora de Estudos e Projetos) e do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), apoia startups lideradas por mulheres com suporte estruturado ao desenvolvimento dos negócios. Ao incluir o tema na Expogrande, Parktec CG e Semades promovem o debate sobre inovação liderada por mulheres, integrando diversidade, tecnologia e novos negócios e conectando empreendedoras, startups e instituições a oportunidades de apoio nacional.

Serviço
Data: 15 de abril de 2026
Horário: 16h
Local: Estande da Prefeitura de Campo Grande, Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho, Campo Grande (MS)
Realização: Parktec CG, em parceria com a Semades
Abertura: Adriana Tozzetti, diretora do Parktec CG

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar cadastro para acessar o Parque de Exposições durante a Expogrande 2026. O credenciamento pode ser feito antecipadamente pelo site ingressoagro.com.br (recomendado para evitar filas) ou no local.

 

Por Prefeitura de Campo Grande

 

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