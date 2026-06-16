Carro abandonado é encontrado com maconha e skunk na MS-164

Foto: Divulgação
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Na madrugada desta segunda-feira (15) foram apreendidos cerca de 660 quilos de maconha e 30 quilos de skunk encontrados em um veículo abandonado na  margens da MS-164. A apreensão aconteceu próximo ao Rio Santa Maria, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estiveram no local para realizar a verificação do veículo GM Onix. Nenhum suspeito foi encontrado ou identificado até  momento.

Durante a fiscalização, foi contatado que o veículo possuía diversas adulterações, o que contribuiu para dificultar a identificação dos envolvidos e do proprietário do carro.

Os entorpecentes e o carro foram encaminhados à delegacia de Ponta Porã.

 

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