Carretas pegam fogo após batida e deixa dois gravemente feridos, na BR-262

Na manhã desta sexta-feira (13), duas carretas pegaram fogo após acidente na BR-262, no trecho entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo. A batida deixou a estrada interditada.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), devido à gravidade da batida, duas pessoas ficaram gravemente feridas. Diante disso, a pista precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. Até o momento, as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Segundo o site Caçula 96,6., o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e agentes da polícia estavam realizando a organização do trânsito e os procedimentos de praxe. Já as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no hospital de Água Clara.