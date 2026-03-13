Prefeitura divulga lista de instrutores que irão atuar no ‘Qualifica Campo Grande’; confira

A Prefeitura de Campo Grande divulgou os nomes dos profissionais selecionados para compor o cadastro reserva de instrutores de formação profissionalizante do programa ‘Qualifica Campo Grande’. O resultado foi publicado na edição do Diogrande (Diário Oficial do Município) desta sexta-feira (13).

Vale ressaltar que está previsto apenas o cadastro reserva, sem contratação imediata ou garantia de convocação. O credenciamento ocorre pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), e os instrutores serão chamados conforme a demanda dos cursos oferecidos pelo programa. A lista completa dos aprovados pode ser consultada neste link.

O credenciamento terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Ao todo, o cadastro contempla 14 áreas de qualificação profissional, entre elas auxiliar administrativo, atendente de farmácia, comportamento profissional, cuidador de idosos, empreendedorismo e pequenos negócios, higiene na manipulação de alimentos, informática básica (noções de Word), Excel básico, inteligência artificial, tráfego pago, marketing digital – noções básicas, primeiros socorros e técnicas de vendas e atendimento ao cliente.

Os profissionais credenciados poderão prestar serviços em regime de não exclusividade, por meio de contrato de prestação de serviços. Segundo o edital, a Funsat não tem obrigação de contratar todos os habilitados, nem de realizar convocações durante a vigência do cadastro.

A remuneração será paga por hora-aula e varia conforme a escolaridade do instrutor. Profissionais com nível superior receberão R$ 70 por hora, enquanto instrutores com ensino médio ou fundamental terão pagamento de R$ 60 por hora-aula.

Os valores incluem atividades como elaboração de material didático, planejamento das aulas, participação em conselho final com a coordenação pedagógica e entrega da documentação exigida, sem previsão de pagamentos adicionais.