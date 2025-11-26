Carga de 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados avaliada em R$2,8 milhões é apreendida em Mundo Novo

Caminhões foram encontrados em chácara às margens da BR-163; grupo que estava no local fugiu para área de mata

Uma carga de 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em cerca de R$ 2,8 milhões, foi apreendida nesta terça-feira (25) em uma chácara próxima à BR-163, em Mundo Novo. Três caminhões , sendo dois Mercedes-Benz e um Iveco, estavam carregados com caixas do produto.

De acordo com as informações divulgadas, a apreensão ocorreu após militares do Departamento de Operações de Fronteira receberem relato sobre a movimentação de veículos suspeitos na zona rural do município. Ao chegarem à propriedade indicada, os policiais encontraram os caminhões estacionados.

Um grupo de homens que estava na chácara fugiu a pé em direção à mata ao perceber a aproximação da equipe. Foram feitas buscas na região, mas nenhuma pessoa foi localizada.

A carga e os veículos foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.

