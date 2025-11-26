Telefones de emergência 190 e 193 ficam fora do ar em Campo Grande

PM e Bombeiros divulgam números provisórios enquanto operadora Oi trabalha para corrigir falha

Os telefones de emergência da Polícia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros (193) estão fora do ar em Campo Grande nesta quarta-feira (26). Segundo a justificativa divulgada pelos órgãos de segurança, a instabilidade é causada por problemas técnicos na operadora Oi. A empresa foi notificada, e a previsão é de que o serviço seja normalizado até às 16h.

Enquanto isso, atendimentos emergenciais devem ser feitos pelos números provisórios disponibilizados pelas corporações.

Para acionar a Polícia Milita, os contatos são:

(67) 99217-2227

(67) 99602-6624

(67) 99656-0034

Já o Corpo de Bombeiros orienta a população a usar os seguintes telefones:

(67) 99266-7692

(67) 99263-1396

(67) 99654-3943

As equipes seguem operando normalmente, mas os chamados precisam ser feitos pelos números alternativos até que o atendimento pelo 190 e 193 seja restabelecido.

