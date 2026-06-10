Caminhão com 4 toneladas de maconha escondidas em carga de chia é apreendido em Ponta Porã

Um caminhão carregado com cerca de 4 toneladas de maconha foi apreendido na tarde desta terça-feira (9) em uma estrada em Ponta Porã, cidade distante 251 quilômetros de Campo Grande. O motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata ao perceber a aproximação das equipes policiais.

Segundo informações da ocorrência, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu uma denúncia sobre um caminhão Mercedes-Benz azul, com placas do Paraná, que trafegava em alta velocidade por uma estrada de terra da região.

Diante disso, os policiais seguiram até o local e encontraram o veículo em uma estrada vicinal que dá acesso a um desvio próximo à BR-463. No momento da abordagem, o condutor desceu do caminhão e correu em direção à mata, onde conseguiu escapar.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos fardos de maconha escondidos sob uma carga de sacas de chia. Após a pesagem, a droga totalizou aproximadamente 4 toneladas.

Equipes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e da PRF realizaram buscas na região, mas o motorista não foi localizado.