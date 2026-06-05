Briga entre vizinhos termina com casal morto a tiros no bairro Taquarussu

Na manhã desta sexta-feira (05) uma discussão entre vizinhos terminou em duplo homicídio no bairro Taquarussu, em Campo Grande. Logo após o crime, o autor foi preso por equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Segundo informações, o autor já possuía desavença com o casal que morava no fundo de sua casa. As vítimas foram identificadas como Ademar Spacino Júnior, de 38 anos, e Thierre dos Anjos Molina, de 33 anos.

No local, a mulher do autor informou a policia que estava sofrendo ameaças por parte de um dos vizinhos. Já na ocasião do crime, ela se dirigia ao trabalho, quando um dos envolvidos tentou agredi-la. O marido, ao ouvir a situação, saiu da residência e disparou várias vezes contra uma das vítimas.

Em seguida ao disparos, o autor se dirigiu até a residência dos fundos e atirou contra o outro companheiro. Os dois morreram no local.

Horas após o crime, o suspeito foi preso.

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