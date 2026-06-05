Jovem de 18 anos morre após passar mal durante transporte em viatura da PM em Sidrolândia

Um jovem de 18 anos identificado como Everson Carvalho Toledo morreu na noite dessa quinta-feira (4), em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande, após ser detido pela Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi abordado por suspeita de perturbação do sossego, desacato e desobediência, mas passou mal durante o encaminhamento à delegacia. O óbito foi constatado no Hospital Elmíria Silvério Barbosa.

De acordo com o registro policial, a equipe realizava rondas pelo Bairro São Bento quando foi informada sobre a presença de um homem supostamente armado em uma loja de roupas na Rua João Márcio Ferreira Terra. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a proprietária do estabelecimento, que relatou que o rapaz estava dentro de um provador, onde teria urinado, e que havia chegado à loja após se envolver em uma briga.

Ainda conforme a ocorrência, Everson apresentava escoriações no queixo, um corte na região da barriga e sinais que, na avaliação dos militares, poderiam indicar o uso de entorpecentes. Os policiais afirmam que ele resistiu à abordagem, desacatou a equipe e passou a agredir os agentes com socos e chutes. Diante da situação, foi necessário o uso da força para contê-lo e a utilização de algemas. Durante a revista pessoal, nenhuma arma foi localizada.

Após ser detido, o jovem foi colocado no compartimento destinado ao transporte de presos da viatura policial. Segundo a versão registrada pelos militares, ele permaneceu bastante agitado durante o trajeto, chutando e se debatendo no interior do veículo. No entanto, ao ser retirado da viatura para ser encaminhado à delegacia, os policiais perceberam uma mudança repentina em seu estado físico e decidiram levá-lo imediatamente ao hospital da cidade.

A equipe médica realizou os primeiros atendimentos, mas Everson não resistiu. A causa da morte ainda não foi esclarecida. O boletim de ocorrência não informa por quanto tempo o jovem permaneceu sob custódia nem detalha as lesões constatadas após sua chegada à unidade de saúde. O caso foi registrado inicialmente como morte por causa indeterminada, sem indícios imediatos de crime. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da ocorrência e aguardar os resultados dos exames periciais que irão apontar o que provocou a morte do rapaz.

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