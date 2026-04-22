Balanço da FICCO: Em apenas uma semana, foram apreendidos mais de uma tonelada de entorpecentes em Dourados

No período entre 14 e 21 de abril, as FICCOs (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), compostas pela Polícia Federal e por forças de segurança estaduais, realizaram diversas ações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do país. Em MS (Mato Grosso do Sul) o alvo foi a cidade de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande.

O balanço aponta a apreensão de mais de 2,6 toneladas de drogas, a realização de 96 prisões, o cumprimento de 77 mandados de busca e apreensão, além do sequestro patrimonial de, aproximadamente, R$ 61 milhões.

Apenas em Dourados, foram apreendidos mais de uma tonelada de entorpecentes e dois suspeitos. Os autores e a carga foram encaminhados para uma unidade policial.

A cidade faz fronteira indireta e é considerada o “Portal do Mercosul” para o Paraguai. A cidade está localizada a aproximadamente 120 a 140 quilômetros da fronteira internacional. Além disso, é uma das rotas principais para o acesso a Ponta Porã, que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, do país vizinho.