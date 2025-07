Apreensão de aves silvestres em Campo Grande resulta em multa de R$ 15,5 mil

Entre os 22 animais mantidos ilegalmente em cativeiro,havia um bicudo, espécie ameaçada de extinção

Vinte e duas aves silvestres foram encontradas em situação irregular em uma residência no bairro Rita Vieira, na Capital, durante fiscalização realizada na quinta-feira (3). Os animais estavam em cativeiro sem autorização legal, e entre eles havia um exemplar de bicudo (Sporophila maximiliani), espécie classificada como criticamente ameaçada de extinção.

A ocorrência levou à aplicação de uma multa no valor total de R$ 15,5 mil. Do montante, R$ 10,5 mil correspondem à manutenção das aves em cativeiro sem registro no SISPASS, sistema federal que controla a criação de pássaros por amadores, e R$ 5 mil pela posse do bicudo.

A ação foi conduzida por equipes da Polícia Militar Ambiental e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT). O responsável pelos animais foi encaminhado à delegacia e deve responder por crime ambiental.

As aves foram levadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde devem passar por avaliação e receber os cuidados necessários antes de eventual reintrodução à natureza.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram