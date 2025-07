Praça Ary Coelho recebe apresentações culturais nesta sexta-feira na Capital

Projeto mensal leva atrações artísticas ao centro da cidade a partir das 17h30

A Praça Ary Coelho, no Centro da Capital, será palco de apresentações culturais nesta sexta-feira (4), a partir das 17h30. A ação faz parte do projeto “Cultura Vai à Praça”, que deve ocorrer mensalmente.

Na edição desta sexta, o evento contará com a Banda Marcial Manoel Bonifácio, o grupo de dança Fantasia, formado por frequentadores do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Vovó Ziza, e o grupo musical Forró Tapioca, responsável pelo encerramento da programação.

A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e tem como objetivo ocupar espaços públicos com atrações locais. O projeto é realizado na primeira sexta-feira de cada mês, sempre na Praça Ary Coelho, localizada entre a Avenida Afonso Pena e as ruas 14 de Julho, 13 de Maio e 15 de Novembro.

O evento é gratuito e aberto ao público. Não há necessidade de inscrição ou retirada de ingressos.

