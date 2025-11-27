Advogado é preso com 19 quilos de crack escondidos em tanque de veículo em Nova Andradina

Um advogado identificado com Bruno Ferreira Segava, de 36 anos, foi preso na tarde dessa quarta-feira (26) em Nova Andradina, município a 298 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 19 quilos de crack escondidos no tanque de combustível de um Volkswagen Nivus. A droga estava dividida em 18 tabletes e embalada para transporte, conforme a Polícia Militar.

Segundo o Jornal da Nova, Bruno havia deixado uma BMW branca em uma oficina da cidade e saiu em outro veículo, atitude que chamou a atenção das equipes de inteligência. A vigilância passou a acompanhar seus passos e flagrou o momento em que ele disse ao telefone que “levava a carga” e que a viagem “estava tranquila”.

A abordagem aconteceu em um posto de combustíveis na Avenida Eurico Soares Andrade, onde os policiais perceberam contradições entre as versões apresentadas pelo advogado e por Victoria Maria Nogueira Lino, 33 anos, estudante de medicina que o acompanhava. Bruno afirmou que seguia a Londrina (PR) para tratar de causas cíveis e ajudar a namorada em um inventário. Já Victoria disse que o destino era Maringá (PR), onde reside. A divergência motivou uma vistoria completa no carro, alugado no dia 25 de novembro.

Durante a inspeção, Bruno demonstrou forte nervosismo, especialmente quando os agentes analisaram o tanque de combustível. Ao abrirem o compartimento, encontraram os tabletes de crack avaliados em aproximadamente R$ 250 mil. O advogado recebeu ordem de prisão e precisou ser algemado porque, segundo a PM, olhava repetidamente para os lados e aparentava tentar fugir.

Bruno e Victoria foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Em depoimento, o advogado confessou que enfrentava dificuldades financeiras e que aceitou receber R$ 2,5 mil para transportar a droga até o Paraná.

A BMW deixada na oficina abrigava uma cadela pertencente a Victoria, que foi recolhida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para receber cuidados. A investigação agora busca identificar o destino final da droga, a rota utilizada e possíveis envolvidos no esquema. Participaram da operação equipes de inteligência, radiopatrulha e Força Tática.

Envolvimento em caso anterior

Bruno Segava ficou conhecido em 2021 por dirigir o carro em que a influencer Ju Petronas caiu durante uma discussão na Avenida Nelly Martins, em Campo Grande. À época, ele relatou que Juliana abriu a porta, desceu com o veículo em movimento e caiu na pista. Imagens analisadas pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) confirmaram que a própria influencer saiu do carro e correu ao lado dele antes de cair.

Ju Petronas sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia na Santa Casa e teve protocolo de morte encefálica aberto dias depois. O boletim do caso foi alterado para “morte a esclarecer”, já que não havia indícios de que ela tivesse sido empurrada. O casal manteve relacionamento por cerca de três meses antes do episódio.

