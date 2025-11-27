Trecho da BR-163 é liberado após três horas de interdição provocada por falha mecânica e colisão em Campo Grande

Foto: reprodução/redes sociais

O trecho da BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, foi liberado na noite dessa quarta-feira (26) após cerca de três horas de interdição no km 494. O bloqueio ocorreu depois que uma carreta Scania perdeu a marcha em uma subida, deslizou de ré em formato de “L” e atingiu um caminhão boiadeiro que seguia logo atrás.

Conforme nota da concessionária Motiva Pantanal (antiga CCR), o tráfego foi reorganizado com utilização da faixa adicional da pista sul e implantação de uma operação provisória de mão dupla para quem seguia sentido norte. A medida permitiu restabelecer parcialmente o fluxo até a remoção dos veículos envolvidos.

A dinâmica inicial aponta que o motorista da Scania seguia em direção a Cuiabá quando o câmbio apresentou falha, impedindo o engate da marcha. Sem força para avançar na subida, o veículo retornou desgovernado, descendo de ré e se torcendo em formato de “L” até atingir o caminhão carregado com gado. O impacto danificou principalmente a cabine do boiadeiro, no lado do passageiro.

O caminhoneiro que transportava os animais conseguiu desviar para a esquerda, evitando uma batida mais grave. Ele estava sozinho no veículo, não se feriu e recebeu apoio da concessionária, que enviou outro caminhão para a retirada segura do gado.

A Motiva Pantanal retirou os dois veículos da pista e manteve equipes no local para limpeza, sinalização e monitoramento. O Corpo de Bombeiros esteve no trecho e confirmou que não houve vítimas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou a ocorrência e orientou os motoristas durante o bloqueio.

Mais cedo, usuários do Waze e do Google Maps relataram congestionamento total logo após o acidente, com filas extensas nos dois sentidos. Motoristas registraram lentidão desde o trecho de descida e leitores confirmaram que o tráfego seguia parado nas proximidades do radar.

A concessionária informou que o fluxo está em processo de normalização e que a liberação completa das pistas deve ocorrer assim que os trabalhos finais forem concluídos.

 

