Adolescente esfaqueia padrasto para proteger a mãe, na Vila Manoel Taveira

Na noite desta quinta-feira (04), um adolescente de 13 anos, que teve sua identidade preservada, esfaqueou o padrasto, de 57 anos durante uma discussão. O caso aconteceu na Rua Tercília de Melo, na Vila Manoel Taveira, em Campo Grande. O menino atingiu a vítima no pescoço para proteger a mãe de agressões.

Segundo informações, após o crime a equipe de resgate foi acionada juntamento com a Policia Militar. O homem foi encaminhado para a Santa Casa devido a gravidade do ferimento.

A mãe relatou a policia que estava todos estavam em casa, quando o companheiro passou a agredi-la. Como uma forma de tentar proteger a mulher, o filho pegou uma faca e desferiu contra o padrasto.

Já o adolescente informou que mora com o padrasto a aproximadamente 13 anos e que durante todo esse tempo, presenciou cenas de agressão contra a mãe. No dia do crime, o homem havia consumido bebidas alcoólicas e apresentava comportamento agressivo, quando iniciou uma discussão sobre o horário em que a mulher havia chego em casa.

Ainda segundo o adolescente, ele e a mãe estavam na residência da avó. Ao retornarem para casa, o padrasto alcoolizado, começou a chamar a mulher de “puta”, “vagabunda” e “puta de zona”. No momento em que ela pediu para que os xingamentos parassem, o homem passou a agredi-la fisicamente.

Diante da agressão, o jovem foi até a cozinha, pegou uma faca e retornou para onde o casal estava discutindo. Naquele momento, o padrasto estaria sobre a mulher e quando ela conseguiu empurra-lo, o adolescente desferiu um golpe na lateral do pescoço do padrasto.

Mesmo ferido, o homem saiu da casa e pediu ajuda para os vizinhos. A Policia Civil e a perícia também estiveram no local.

Tanto o adolescente quanto a mãe foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Na delegacia, a mulher solicitou medida protetiva contra o companheiro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, vias de fato, injúria e ameaça..

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