Confira o que abre e fecha nesta sexta-feira de feriado prolongado em Campo Grande

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, diversos serviços públicos e privados de Campo Grande funcionam em horários diferenciados nesta sexta-feira (5). Para ajudar a população a se programar, confira abaixo o que abre e o que fecha durante o ponto facultativo.
Transporte coletivo
Operação especial com redução da frota:
– Linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424 operam normalmente para atender trabalhadores das regiões industriais;
– Veículos de reforço ficarão disponíveis nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone, das 5h às 19h.
Comércio
– Lojas estão autorizadas a funcionar normalmente;
– A abertura está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre Fecomércio-MS, Sindivarejo Campo Grande e Sindicato dos Empregados no Comércio.
Supermercados
– Podem funcionar normalmente durante o feriado prolongado;
– Os estabelecimentos que optaram pela abertura devem ter realizado adesão junto ao sindicato laboral.
INSS
– Agências fechadas;
– Atendimento presencial retorna na segunda-feira (8);
– Central 135 opera apenas com serviços eletrônicos;
– Site e aplicativo Meu INSS funcionam normalmente, 24 horas por dia.
Bioparque Pantanal
– Aberto das 8h30 às 14h30;
– Última entrada permitida às 13h30;
– Visitação gratuita mediante agendamento prévio.
Shopping Bosque dos Ipês
– Lojas, quiosques e lazer: das 10h às 22h.
– Cinema: das 13h às 22h.
– Fácil: fechado, com retorno na segunda-feira (8).
– Academia Positivamente: funcionamento normal.
Shopping Campo Grande
– Lojas, alimentação e lazer funcionam normalmente;
– Horário: das 10h às 22h.
Shopping Norte Sul Plaza
– Lojas e praça de alimentação: das 10h às 22h;
– Fort Atacadista: das 7h às 22h;
– Unidade da Sejusp: fechada, com retorno na segunda-feira (8).
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
– Sem expediente.
– Plantão judiciário mantido para casos urgentes.
Correios
– Atendimento presencial normal nesta sexta-feira;
– Serviços também disponíveis pelos canais digitais, telefone, WhatsApp e chat.
Casa da Saúde
– Fechada durante toda a sexta-feira (5);
– Atendimento retorna na segunda-feira (8).
Delegacias de plantão
Funcionamento 24 horas:
– 4ª Delegacia de Polícia;
– Depac Centro;
– Cepol;
– Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).
Repartições públicas municipais
– Fechadas nesta sexta-feira;
– Apenas serviços essenciais permanecem em funcionamento;
– Retorno das atividades na segunda-feira (8).
Bancos
– Fechados para atendimento presencial.
Unidades de saúde
Funcionamento normal, 24 horas:
– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);
– CRSs (Centros Regionais de Saúde).
Detran-MS
– Agências fechadas para atendimento presencial;
– Retorno na segunda-feira (8);
– Serviços disponíveis pelo portal Meu Detran, aplicativo Meu Detran MS e assistente virtual Glória.
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