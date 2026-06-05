Confira o que abre e fecha nesta sexta-feira de feriado prolongado em Campo Grande

Foto: Nilson Figueiredo
Foto: Nilson Figueiredo

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, diversos serviços públicos e privados de Campo Grande funcionam em horários diferenciados nesta sexta-feira (5). Para ajudar a população a se programar, confira abaixo o que abre e o que fecha durante o ponto facultativo.

Transporte coletivo

Operação especial com redução da frota:

Linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424 operam normalmente para atender trabalhadores das regiões industriais;

Veículos de reforço ficarão disponíveis nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone, das 5h às 19h.

Comércio

Lojas estão autorizadas a funcionar normalmente;

A abertura está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre Fecomércio-MS, Sindivarejo Campo Grande e Sindicato dos Empregados no Comércio.

Supermercados

Podem funcionar normalmente durante o feriado prolongado;

Os estabelecimentos que optaram pela abertura devem ter realizado adesão junto ao sindicato laboral.

INSS

Agências fechadas;

Atendimento presencial retorna na segunda-feira (8);

Central 135 opera apenas com serviços eletrônicos;

Site e aplicativo Meu INSS funcionam normalmente, 24 horas por dia.

Bioparque Pantanal

Aberto das 8h30 às 14h30;

Última entrada permitida às 13h30;

Visitação gratuita mediante agendamento prévio.

Shopping Bosque dos Ipês

Lojas, quiosques e lazer: das 10h às 22h.

Cinema: das 13h às 22h.

Fácil: fechado, com retorno na segunda-feira (8).

Academia Positivamente: funcionamento normal.

Shopping Campo Grande

Lojas, alimentação e lazer funcionam normalmente;

Horário: das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

Lojas e praça de alimentação: das 10h às 22h;

Fort Atacadista: das 7h às 22h;

Unidade da Sejusp: fechada, com retorno na segunda-feira (8).

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Sem expediente.

Plantão judiciário mantido para casos urgentes.

Correios

Atendimento presencial normal nesta sexta-feira;

Serviços também disponíveis pelos canais digitais, telefone, WhatsApp e chat.

Casa da Saúde

Fechada durante toda a sexta-feira (5);

Atendimento retorna na segunda-feira (8).

Delegacias de plantão

Funcionamento 24 horas:

4ª Delegacia de Polícia;

Depac Centro;

Cepol;

Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Repartições públicas municipais

Fechadas nesta sexta-feira;

Apenas serviços essenciais permanecem em funcionamento;

Retorno das atividades na segunda-feira (8).

Bancos

Fechados para atendimento presencial.

Unidades de saúde

Funcionamento normal, 24 horas:

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);

CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Detran-MS

Agências fechadas para atendimento presencial;

Retorno na segunda-feira (8);

Serviços disponíveis pelo portal Meu Detran, aplicativo Meu Detran MS e assistente virtual Glória.

 

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