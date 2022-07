Xaropes: solução diante da falta de remédios para doenças respiratórias

Conselho de Farmácia de MS pontua que desabastecimento vai permanecer

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado

Não é de hoje que noticiamos a falta de medicamentos nas farmácias e até na rede pública de saúde. O desabastecimento dos fármacos vem ocorrendo desde o começo do ano e está diretamente ligado à pandemia da COVID-19 e também à guerra da Ucrânia.

Entretanto, agora com a aumento das doenças respiratórias, em razão do tempo seco, que ajuda a potencializar os casos, os xaropes são a solução para esta situação de falta de alguns medicamentos, entre eles: antibióticos, antialérgicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Em Mato Grosso do Sul, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão sendo observados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%.

Ao passo que, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50 e 80%. Segundo o farmacêutico Sidney Miyashiro, estão em falta nas farmácias diversos antibióticos [amoxicilina, amoxicilina + clavulonato xarope, azitromicina xarope], antialérgicos [desloratadina, loratadina, maleato de dexclorfeniramina, maleato de dexclorfeniramina + betametasona] e antitérmicos, como a dipirona solução. “Então a solução para as doenças respiratórias tem sido os xaropes para tosse alérgica”, assegurou.

O presidente do CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul), Flávio Shinzato, afirmou que ainda vamos sofrer com a falta de remédios por um período. “O desabastecimento pode permanecer ainda por um período maior.

Pedimos a população que no ato do atendimento médico já tenha uma segunda opção dada pelo médico para que nós profissionais farmacêuticos da rede farmácia e drogarias tenhamos uma segunda opção de dispensação médica do medicamento para esse cliente, pra que esse paciente contemple o tratamento”, explicou

A conselheira do CRF-MS, a farmacêutica Daniely Proença, ressaltou a questão de os médicos darem opções na receita, inclusive para que o paciente consiga fazer a medicação em uma farmácia de manipulação. “No momento do seu atendimento, da sua consulta, que o seu prescritor possa colocar na receita o nome do medicamento, a sua forma genérica, o nome do princípio ativo, pra que se você não encontrar esse produto em drogaria, você possa procurar uma farmácia de manipulação e você possa enviar essa sua receita. Então a farmácia de manipulação consegue te atender com aqueles medicamentos que estão em falta na drogaria”, esclareceu.

Proença enalteceu ainda sobre a importância do profissional farmacêutico e dos riscos para automedicação “Sempre busque pela assistência farmacêutica, sempre busque pelo seu farmacêutico. O farmacêutico ele é o profissional capacitado pra te auxiliar nesse momento. Sobre o medicamento, sobre a forma de tomar, a duração do seu tratamento e o mais importante de tudo, não faça automedicação, você colocará em risco a sua saúde e a vida dos seus familiares”, reforçou.

Tosse x clima- O ar seco e a baixa umidade do ar provocam o ressecamento das vias aéreas, secreção no nariz e tosse. As crises se tornaram tão frequentes em algumas pessoas que já até surgiram memes [imagem ou vídeos relacionados ao humor que se espalham na internet] de pessoas que estão comemorando aniversário de meses que estão tossindo.

De acordo com o médico otorrinolaringologista Pedro Paulo, o clima tem sido o principal fator que motiva as doenças respiratórias e a tosse neste período do ano. “A principal causa é o clima seco, sem dúvida. Mesmo assim, a população pode continuar sem máscara, a não ser nos casos em que tenha testado positivo para a COVID-19 e esteja sintomática! Devemos lembrar sempre que é muito importante manter uma boa hidratação oral, ambiental e nasal!”, finalizou.

