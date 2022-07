Previsão para este sábado é de tempo seco e calorão em todo o Estado

Com tempo seco e umidade do ar em baixa o sábado (09), começou com tempo aberto e sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 36° C na cidade de Sonora extremo de Mato Grosso do Sul.

A previsão do Centec (Centro de Monitoramento de Tempo e Clima) é de sol, tempo firme e céu com poucas nuvens. Durante a noite as temperaturas ficam mais amenas com sensação de queda significativa na temperatura.

Nas primeiras horas da manhã, por volt a das 6h15, a sensação na Capital era de frio. Quem estava a caminho do trabalho precisou se agasalhar. A umidade relativa do ar fica entre os 15 e 35 % em todo o território do Estado.

Em Campo Grande o céu será de poucas nuvens e a temperatura máxima pode chegar aos 31°C com umidade relativa do ar marcando entre 50 e 20 % durante a tarde.

Na cidade de Sul, Selvíria e Paranaíba, as máximas podem atingir os 31ºC, em Maracaju, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã 32ºC, em Água Clara, Ladário, Rio Brilhante e Antônio João 33ºC, em Rio Verde de Mato Grosso e Miranda 34ºC, em Aquidauana, Corumbá e Porto Murtinho 35ºC, em Coxim e Sonora 36ºC.