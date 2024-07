WhatsApp deixará de funcionar em 17 aparelhos; confira lista

A partir deste mês de julho, alguns modelos de smartphones não terão mais WhatsApp. O aplicativo de mensagens utilizado por muitos brasileiros não é mais compatível com 17 aparelhos antigos sem atualizações constantes.

De acordo com a empresa, os usuários desses modelos devem receber notificações para atualizar o sistema operacional antes de perderem o acesso ao WhatsApp. Confira a lista:

Samsung

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

iPhone

iPhone SEd

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

Outros

Alcatel Go Flip 2

Grand S Flex

Grand Memo

Xperia M



Com informações do Massa News

