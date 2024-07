Festival de curtas está com inscrições abertas até dia 26

Festival Curta Campo Grande terá palestras, oficinas e mostra de curtas, além de premiações em categorias regionais e nacionais

Estão abertas a convocatória para cineastas de todo Brasil participarem do Festival Curta Campo Grande, focado em curtas-metragens com até 30 minutos de duração, realizadas em 2023/2024. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de julho através do site oficial do evento. O evento contará também com mostras de cinema, oficinas e palestras.

O Festival apresentará duas mostras competitivas principais: a Mostra Nacional, aberta a filmes de todo o Brasil, e a Mostra Sul-Mato-Grossense, dedicada a obras produzidas em Mato Grosso do Sul ou por produtores residentes no Estado. Em cinco dias de inscrições abertas, o Festival já recebeu entorno de 355 inscrições.

Todos os filmes selecionados no Festival, também concorreram ao Troféu Tuiuiú em diversas categorias, incluindo; melhor curta nacional, melhor curta sul-mato-grossense, melhor diretor, melhor atuação, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor arte e melhor som. A premiação será realizada pela Comissão Julgadora composta por especialistas do setor cultural.

O principal critério na seleção dos filmes é o da qualidade técnica e artística. Os critérios que irão nortear a escolha dos curtas premiados serão tomados pela relevância temática, originalidade, além de conceitos mais específicos como direção, roteiro, atuação, fotografia, arte, som e montagem que, juntos, determinam as escolhas na categoria de melhor filme e, individualmente, nas demais categorias.

Curtas-metragens nacionais devem estar finalizados no momento da inscrição, enquanto os curtas sul-mato-grossenses podem ser inscritos em corte final, mas devem ser finalizados conforme as diretrizes estabelecidas após a seleção. A seleção dos filmes será realizada por uma Comissão de Seleção composta por profissionais experientes na área cinematográfica, coordenada pela equipe organizadora do Festival.

A organização do Festival não se responsabiliza por custos de hospedagem, transporte e alimentação dos realizadores durante suas participações no evento.

Idealizador

O Festival Curta Campo Grande é idealizado por Dannon Lacerda e Organizado pela Chalana Produções. Dannon é diretor, roteirista e produtor cinematográfico, ele possui 15 anos de carreira que inclui a realização de seis curta metragens e um longa-metragem de ficção, todos selecionados e premiados em diversos festivais no Brasil e exterior, como o Festival do Rio e o Festival de Cinema de Guadalajara. Além de suas realizações no cinema, ele ministra disciplinas no curso de pós-graduação de Gestão Cultural na FACHA e oficinas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Ele foi presidente do júri do Festival do Rio 2019, onde foi premiado com o prêmio Félix, e desde 2020 faz parte da comissão de seleção deste importante Festival. Sua paixão pelo cinema começou na infância, no Cine Condor em Guia Lopes da Laguna (MS), e continuou após sua mudança para o Rio de Janeiro em 2006, quando se matriculou no curso de Direção Cinematográfica na Escola Darcy Ribeiro. É formado em Direção Cinematográfica pela Escola Darcy Ribeiro e possui pós-graduação em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Universidade Cândido Mendes.

Para a reportagem do Jornal O Estado, Dannon Lacerda afirma que a ideia para o Festival surgiu quando voltou a morar em Campo Grande em 2020, após refletir sobre suas conquistas no mercado cinematográfico.

“Participar com meus curtas-metragens dos diversos festivais dedicados ao formato, entendi que esse era um nicho importante de ser explorado, especialmente neste momento em que o audiovisual do nosso Estado está tendo uma ótima oportunidade de desenvolvimento, em virtude dos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e, também, do curso de graduação em audiovisual da UFMS. O Festival Curta Campo Grande tem por objetivo exibir, promover, difundir, refletir e valorizar a produção de curtas-metragens no Brasil e em Mato Grosso do Sul”, destacou.

A experiência de Dannon como integrante da equipe de seleção do Festival do Rio e diretor de programação do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, foi fundamental para o desenvolvimento de seu olhar como curador. Como educador, diversas oportunidades o ajudaram a compreender a importância destes eventos, onde grupos historicamente marginalizados têm a chance de contar suas histórias.

“Penso que o público irá gostar muito do que estamos preparando. Meu maior desafio é atrair o público para o Festival e fazer que compreendam que além da oportunidade de conferir a nova safra de curtas brasileiros e sul-mato-grossenses, o evento é a oportunidade de trocas. Certamente os filmes inscritos e selecionados irão apontar questões pertinentes da nossa atualidade, especialmente no campo dos direitos humanos”, destacou.

Para os cineastas iniciantes que estão considerando inscrever seus filmes Curta Campo Grande, Lacerda destaca seus conselhos para aproveitar ao máximo a experiência no Festival.

“Entendo o formato curta-metragem como o caminho natural para cineastas iniciantes desenvolverem suas linguagens. É o campo onde pode arriscar, experimentar e amadurecer suas cinematografias sem estarem sujeitos aos ditames do mercado. Entretanto, para conseguirem que seus trabalhos sejam selecionados é preciso que os filmes tenham qualidade artística e técnica, e isso vale para qualquer Festival ou mostra. Meu primeiro curta, Omoidê (2009), foi sem patrocínio e com meus colegas do curso de cinema, aprendizes como eu, porém procurei me cercar de pessoas que estavam dispostas a buscarem a excelência e isso foi fundamental”, finalizou o cineasta.

O projeto recebe financiamento pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e conta com apoio do Sesc e Fecomércio.

Serviço

O Festival será realizado de 29 de outubro a 3 de novembro de 2024, em Campo Grande (MS), no Museu da Imagem e do Som e na Casa de Ensaio. Para conferir o regulamento completo, acesse o site oficial do evento: https://www.festivalcurtacampogrande.com. A lista das obras selecionadas será divulgada até o dia 5 de outubro de 2024, também pelo site e nas redes sociais do Festival.

Por Amanda Ferreira

