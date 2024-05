Vitória do Varejo: Movimento cedelista ajudou a articular cobrança de imposto para compras internacionais de até US$ 50

Isso significa dizer que a indústria nacional e o varejo local já podem comemorar essa importante vitória trazendo um tratamento mais justo e igualitário para o nosso varejo e, sobretudo, garantindo a manutenção de milhares e milhares de postos de trabalho para os nossos trabalhadores” comemorou Inês Santiago.

Desde junho do ano passado, a FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) e as demais entidades cedelistas têm trabalhado incansavelmente para derrubar a isenção fiscal para compras internacionais de até US$ 50.

Depois de longos debates e articulações, na noite de terça-feira (28), a Câmara dos Deputados aprovou a cobrança de taxa para os produtos comprados nas referidas plataformas, a exemplo, da Shein e Aliexpress.

“Foi uma luta árdua e a gente conseguiu uma taxação de 20%, pelo menos, de forma a equilibrar o tratamento fiscal”

