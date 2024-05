Inovação e Tecnologia marcam presença em Campo Grande com Rodada de Negócios Internacional

Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, foi palco de um evento que promete revolucionar o cenário empresarial da região.

Entre os dias 27 e 29 de maio, a cidade sediou uma rodada de negócios internacional, organizada pela AXO – Associação de Empreendedores de Inovação e Tecnologia, em parceria com o Escritório de Negócios de Tarapacá.

O evento contou com a participação de duas startups internacionais premiadas, a Movener e a Delta X, conhecidas por suas soluções disruptivas no setor logístico. Esta iniciativa proporcionou uma plataforma única para empreendedores brasileiros se conectarem com as mais recentes tecnologias, expandirem suas redes de contatos e explorarem novas oportunidades de negócios.

Soluções Disruptivas e Sustentáveis

Durante o evento, Gonzalo Pacheco, fundador da Movener, destacou a importância do mercado brasileiro para sua startup, que foca em transformar caminhões de combustão em híbridos elétricos, economizando até 30% de combustível.

“O Brasil é um mercado imenso para nós. Eu sou chileno, por isso o mercado chileno é muito pequeno. Precisamos olhar além das fronteiras e o Brasil é um mercado estratégico para nós. Aqui em Campo Grande, há também a conexão com a Rota Bioceânica, que conecta o Chile com o Brasil, o Pacífico com o Atlântico, e pode ser uma incrível oportunidade para fazer negócios com os empresários brasileiros”, afirmou Pacheco.

Luiz Ortiz, fundador e CEO da Delta X, também compartilhou sua visão sobre a digitalização do corredor bioceânico de Capricórnio. Sua plataforma digital de carga para a América Latina promete transformar o setor logístico.

“Sim, temos um potencial cliente em Dourados, que tem uma movimentação de soja e milho. Acreditamos que poderemos fazer alguns testes com essa plataforma no próximo mês de junho”, revelou Ortiz.

Perspectivas Locais

Rafael, representante da Três Américas Transportes, ressaltou a importância das tecnologias apresentadas no evento para o setor de transporte. “Eventos como este são fundamentais para empresas do ramo logístico, proporcionando uma plataforma única para a troca de experiências e a busca por soluções inovadoras que otimizem os processos de transporte”, destacou Rafael.

Colaboração Internacional

Fábio Roberto Cordeiro, gestor de negócios internacionais da Corporação Regional de Desenvolvimento de Tarapacá, explicou a origem do evento e a importância da parceria com a AXO.

“O evento teve origem a partir de um concurso realizado no Chile, e a colaboração com a AXO proporcionou uma excelente oportunidade para conectar empresários brasileiros e chilenos em busca de novas oportunidades de negócios”, afirmou Fábio.

Tatiana Muniz, diretora de programas e projetos da AXO, compartilhou sua visão sobre a importância do evento.

“A missão global da AXO é fomentar o empreendedorismo e a inovação. Este evento proporcionou oportunidades de negócio e estimulou políticas públicas para o setor logístico”, destacou Tatiana.

Futuro Promissor

A rodada de negócios em Campo Grande representou um marco significativo no avanço da inovação e tecnologia na região. As apresentações das startups Movener e Delta X proporcionaram insights valiosos sobre soluções inovadoras que têm o potencial de transformar os negócios dos participantes, aumentando a eficiência e a produtividade.

As sessões de feedback e negociação facilitaram interações diretas entre empresários brasileiros e chilenos, abrindo caminho para futuras parcerias e cooperações estratégicas.

À medida que o evento chega ao fim, é evidente que ele foi apenas o primeiro passo em direção a uma colaboração mais ampla e a um crescimento conjunto entre os mercados brasileiro e chileno.

Com a participação ativa da AXO, do Escritório de Negócios de Tarapacá e de empresas locais como a Três Américas Transportes, o futuro se mostra promissor para o desenvolvimento regional e a inovação contínua no setor logístico. Continuar a buscar oportunidades de colaboração e adotar soluções tecnológicas que impulsionem o crescimento sustentável será crucial.

A presença do site Empreenda CG no evento foi de extrema importância para fomentar e divulgar as ações que estão ocorrendo em Campo Grande. A plataforma desempenhou um papel crucial na disseminação de informações, permitindo que as inovações e oportunidades de negócios fossem amplamente conhecidas.

A cobertura do evento pelo Empreenda CG garantiu que empreendedores e investidores estivessem cientes das tecnologias e soluções apresentadas, fortalecendo ainda mais a rede de contatos e o ecossistema de inovação local.

Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, organizadores e colaboradores por tornarem este evento possível. Que esta rodada de negócios seja apenas o começo de uma jornada emocionante rumo a um futuro de prosperidade e inovação para todos os envolvidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram