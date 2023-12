Virada no tempo começa a ‘dar as caras’ e Inmet emite alerta de tempestades

Conforme a meteorologia, esta semana terá uma virada no tempo em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva e queda nas temperaturas, devido ao avanço de uma nova frente. As mudanças estão previstas a partir de hoje (12) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para quase todo Estado.

O primeiro alerta indica perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso vale para 46 municípios do Estado, das regiões do Pantanal, sudoeste e sul fronteira, a partir das 15h.

Entretanto, mesmo com a previsão de mudança no tempo, o Inmet emitiu mais dois alertas de baixa umidade para o Estado, com umidade relativa do ar entre 20% e 102% para a região norte e do Bolsão e umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% para a região Central.

As instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade e um cavado em médios níveis da atmosfera que favorece a formação de chuvas e tempestades, segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

