Presidente Lula e Janja pedem avião mais confortável, diz site

De acordo com uma matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério da Defesa teria entregado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um estudo sobre um novo avião presidencial, que substituiria o Airbus 319, comprado no primeiro governo do presidente Lula (2003 – 2006) em substituição ao Boeing 737-200.

A notícia dessa possível compra do novo avião presidencial, ganhou grande destaque nos na internet. Segundo a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o modelo apresentado no estudo, é um A330-200, com valor de mercado entre US$70 milhões e US$80 milhões, aproximadamente R$400 milhões.

Conforme a matéria, o presidente e a primeira-dama Janja, querem uma aeronave mais confortável, que tenha cama de casal, banheiro com chuveiro, espaço para trabalho privativo, sala de reuniões e poltronas semi-leito.

A reportagem termina informando que a Força Aérea Brasileira (FAB) teria encontrado disponível para venda uma aeronave do modelo A330-200, de uma empresa localizada na Suíça que não teve o nome divulgado.

Ainda de acordo com a matéria, especialistas acreditam que o avião teria sido usado por sheiks e príncipes árabes e que os encargos gerados pela aquisição no novo “Aerolula”, pode elevar o custo final em até meio bilhão de reais.

