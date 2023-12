Gabriel Sater lança single e estará na novela em 2024

Com a participação de Lucy Alves, novo single é lançado hoje (25) e

ele também volta para as novelas em 2024, em parceria com o pai

O instrumentista, cantor, compositor e ator Gabriel Sater lança seu novo single “Quatro Fases da Lua”, no dia do Natal. A mais nova composição foi gravada em parceria com Lucy Alves e compõe o sexto álbum do artista, “Faróis do Sertão”, programado para março de 2024. Inspirado na rítmica pulsante da música nordestina, a mais nova composição, que conta com a participação da também multitalentosa Lucy Alves, marca a segunda parceria dos artistas. Em entrevista ao jornal O Estado, Gabriel Sater descreve como aconteceu o encontro entre os cantores, que realizam, após oito anos, o segundo trabalho em conjunto e fala da carreira de ator, já que ele volta em 2024, para mais uma atuação, agora na novela “Renascer”, da Globo e em parceria com o pai, Almir Sater.

“Conheci Lucy Alves em 2015, nos ensaios para o musical ‘Nuvem de Lágrimas’, um musical sertanejo lindíssimo. Durante meses, ensaiamos e aprendemos muito nesse dificílimo ofício da dramaturgia. Ainda mais no teatro, em um musical que requer tantas habilidades para desenvolver um personagem ali, na peça. Com isso, nossa convivência se transformou numa amizade genuína. Além de ser uma artista incrível, aprendi muito com ela. Desde então, já comecei a pensar em alguma música para gravar com Lucy algum dia e agora aconteceu”, conta Gabriel.

Equipe de ‘peso’

Composta pelo lendário Luiz Carlos Sá, cantor afamado por seus trabalhos oriundos da dupla Sá & Guarabyra, a faixa é a sétima composição autoral do sexto álbum do cantor. Escrita há mais de sete anos, segundo Gabriel, a composição une uma série de coincidências e fatores que reforçam o motivo dela ser o single de lançamento do álbum.

“Lúcia foi ouvir a música no estúdio e ficou muito emocionada. Fora o fato dela ter gostado, tem outras conjunções de fatores ótimos: ela gostou da música, a música deu super certo para ela, e nós estamos nesse momento da ‘Renascer’ também, que estreia agora em janeiro, então, acho que, como diz o poeta Renan Teixeira, ‘tudo nessa vida está para começar, quando for a hora, assim será’. Pois a música já estava há muitos anos composta, fiz ela com o João Gaspar inicialmente, depois de uma viagem de férias que passamos juntos, e fizemos essa melodia. Sá, evidentemente, fez essa letra incrível e nós guardamos ela para a Lúcia. Foi a melhor coisa que fizemos, fizemos a música e ficou maravilhosa, modéstia à parte. E com a participação dessa artista incrível que é a Lucy, nessa música, com voz e acordeon”, destaca o artista.

Sexto álbum

“Faróis do Sertão” é o sexto álbum de Gabriel Sater, composto por oito canções autorais. O disco também traz uma faixa tema instrumental autoral e três releituras de outros compositores. Para janeiro, fevereiro e março de 2024, estão previstos os próximos lançamentos do CD, totalizando assim as 12 faixas. Logo após o lançamento do quinto álbum “Erva-Doce”, que foi recentemente indicado ao Grammy Latino, Gabriel Sater e o produtor João Gaspar já deram início à produção de “Faróis do Sertão”, um trabalho que reúne a trajetória do cantor até os dias atuais.

“As músicas passeiam pelo folclore de fronteira, MPB, folk, que é muito influente no meu trabalho, no trabalho da minha família, como o sertanejo raiz brasileiro, como ‘Cavalo Preto’ e ‘Casinha Branca’, e até ‘Amanheceu, Eu Peguei a Viola’ do Renato Teixeira, que acabei gravando também, por ter a ver com a unidade desse CD, com o perfil do novo álbum, que também presta essa homenagem a essas músicas imortais, do nosso cancioneiro popular brasileiro.”

Família Sater na TV

Os lançamentos das próximas faixas estão previstos para janeiro, fevereiro e março de 2024, totalizando assim 12 faixas do CD. A proposta para o lançamento do sexto álbum precisou de um hiato nos lançamentos. Em dias atuais, Gabriel protagoniza o personagem Rachid na nova novela das 20h, “Renascer”, que estreia em 22 de janeiro de 2024. Rashid é um personagem de suma importância para a trama, que aparece em duas fases da novela. Gabriel, além de comemorar sua primeira parceria com o pai, Almir Sater, se sente orgulhoso por ter sido escalado para o papel do mascate.

“Fiquei muito feliz em saber que o remake seria feito. E mais feliz ainda quando recebi o convite do Bruno Luperi para fazer Rashid, que é um personagem icônico, muito bem feito. E foi brilhantemente feito pelo Luiz Carlos Arutim, que era um mestre da dramaturgia. Mas essa foi a novela que me marcou e agora, poder fazer Rashid, esse homem santo, após Pantanal de ter feito o Cramulhão… Poder fazer um homem santo agora foi muito especial. Então tem uma figura muito importante nesse capítulo. E dividir isso com meu pai é mais uma coincidência maravilhosa da vida.”

Para acompanhar o lançamento de “Quatro Fases da Lua” e das próximas faixas de “Faróis do Sertão”, acesse as plataformas todas as plataformas de áudio “Gabriel Sater”. Para acompanhar mais atividades da agenda do cantor, acesse @gabrielsateroficial no Instagram. A próxima apresentação do cantor está prevista para 12 de janeiro de 2024 no Rio das Ostras no Sesc Verão.

Trajetória de sucesso

Gabriel Sater nasceu em São Paulo, mas cresceu em Campo Grande, onde conviveu desde a infância com a família absolutamente musical e com nomes como Renato Teixeira, Sérgio Reis, Família Espíndola, Paulo Simões, Guilherme Rondon e Dino Rocha.

Multitalentoso, ele é cantor, compositor versátil, instrumentista virtuoso, produtor musical e ator. Ele é o primogênito do exímio violeiro campo-grandese Almir Sater e herdou não só o sobrenome, mas o talento musical e carisma do pai. Artista premiado e reconhecido, em 2023, Gabriel completou 23 anos de carreira musical e artística, com cinco CDs lançados: 2022 – CD “Erva-Doce”; 2018 – CD “Ao Vivo no Minidocs”; 2014 – CD “Indomável”; 2009 – CD “A Essência do Amanhecer” e 2006 – CD “Gabriel Sater – Instrumental”. Já apresentou show na Alemanha (Berlim), Itália (Milão), Espanha (Barcelona e Portugal (Lisboa). Em março de 2020 apresentou o show “Quando For a Hora”, na Nova Zelândia (Auckland).

Em 2015, estreou no teatro musical como protagonista, ao lado de Lucy Alves, na peça, “Nuvem de Lágrimas”. O espetáculo foi eleito pelo júri popular do Guia do Jornal da “Folha de São Paulo” como o “Melhor Musical de 2015” e foi apresentado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto, totalizando mais de 70 sessões.

Em 2022, Gabriel participou com excelência do remake da novela “Pantanal”, da Rede Globo, com o personagem Trindade. Almir deu vida ao mesmo peão, na versão original da novela, em 1990, pela TV Manchete. Em um dos capítulos, a família Sater emocionou o Brasil com um encontro de gerações. Pai e filho fizeram um lindo dueto na cena em que Trindade se despediu do Pantanal, mas não sem antes fazer um dueto com Eugênio, personagem de Almir Sater, no remake.

Sua obra musical conta com mais de 100 composições. Junto do seu parceiro Luiz Carlos Sá (da dupla Sá e Guarabyra), compôs mais de 30 canções, além de parcerias com Renato Teixeira, Fernando Brant, Paulo Simões, Negão dos Santos (filho do compositor lendário Elpídio dos Santos), Paulinho Pedra Azul, Daniel Rondon, Geraldo Espíndola, Tadeu Franco, Alexandre Lemos, Leandro Aguiari, João Gaspar, Fernando D’Andréa, Miltinho Edilberto, Zé Edu Camargo, César Leite, Lanna Rodrigues, Marcelo Loureiro e outros.

Ao longo de sua trajetória, realizou trabalhos musicais, como shows ou gravações com importantes nomes da música brasileira como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Luiz Carlos Sá, Família Espíndola, Inezita Barroso, Fafá de Belém, Paulo Simões, Gisele Sater, Tadeu Franco, Lucy Alves, Jerry Espíndola & Croa, Ney Matogrosso, Pena Branca, Chalana de Prata, Rodrigo Sater, Neymar Dias, Zeca Baleiro, Grupo Paranga, Guilherme Rondon, Cristiano Kotlinski, Chico Lobo, Pedro Altério & Bruno Piazza, João Gaspar, Bavini, Adriana Sanchez, Chico Teixeira, Lucina, Zé Geraldo, Andreas Kisser, Glaucia Nasser, Gilson Espíndola, Zezé di Camargo & Luciano, Bia Góes, João Ormond, Paulinho Moska, Giovana Rezende, entre outros. (Kátia Kuratone).

Por Ana Cavalcante e Kátia Kuratone.

