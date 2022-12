Tamanduá-bandeira é resgatado após ser acuado por cachorros

Um Tamanduá-bandeira foi resgatado pela PMA (Polícia Militar Ambiental de Dourados) na tarde de ontem (16), após ficar acoado pelos cachorros de uma residência localizada no centro da cidade de Itaporã, município localizado a 215 km de Campo Grande. O animal silvestre da espécie Myrmecophaga tridactyla foi visto pelo proprietário da uma residência, de 29 anos, que acionou o socorro.

Assustado com a presença do animal em sua casa, o dono da casa telefonou para a polícia informando de que o animal adentrou o quintal de sua residência e depois ficou cercado pelos cachorros. Segundo informações, o morador contou ainda que retirou seu cão do quintal para que o tamanduá ficasse mais tranquilo e pudesse sair, porém, não houve êxito.

Equipes da PMA foram ao local e realizaram a captura do bicho com uso de um cambão, posteriormente ele foi colocado em uma caixa de contenção. O animal adulto, que não apresentava nenhum ferimento foi solto em seu habitat natural, distante da cidade.

Orientação

Quem se deparar com um animal silvestre ferido deve entrar em contato com a PMA, que fará o resgate. A orientação é evitar se aproximar do bicho, principalmente de grandes mamíferos e animais peçonhentos, que podem se sentir acuados e atacar. Já no caso de filhotes, a mãe pode estar por perto e atacar para defender a cria.

Os telefones da PMA em Campo Grande são o (67) 3357-1500 e o (67) 9984-5013.

Com informações da PMA

