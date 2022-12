Vídeo: ônibus pega fogo em pátio às margens da BR-267

Na manhã desta quarta-feira (21), um ônibus pegou fogo em um pátio, situado às margens da BR-267, próximo a Bataguassu, município localizado a 341 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Da Hora Bataguassu, militares do Corpo de Bombeiros de Bataguassu foram acionados por volta das 8h da manhã, para atender uma ocorrência de incêndio de um ônibus, que estava no pátio de um desmanche, às margens da BR-267,.

As circunstâncias que geraram as chamas ainda são desconhecidas. Entretanto, populares notaram que no momento em que surgiram, logo tomaram o veículo.

Durante o combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros teve o auxílio de um caminhão pipa da Eldorado, que estava próximo onde ocorreu o incidente.

Confira o vídeo do combate ao fogo:

Com informações do jornal Da Hora Bataguassu

