Caminhonete capota na MS-382, mata idosa e deixa seis feridos

Uma mulher de 80 anos, morreu na tarde de ontem (20), após a caminhonete em que estava como passageira, capotar na MS-382, entre Bonito e Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande. Além da idosa, outras seis pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas.

Segundo informações do site Bonito Informa, o condutor do veículo perdeu a direção da caminhonete, após a rotatória do Aeroporto Regional de Bonito. Conforme informações da polícia, além da vítima, Helena Maria de Carvalho, de 80 anos, no veículo estavam quatro adultos, duas mulheres de 40 e 68, e dois homens de 41 e 68 anos; e também duas crianças de 5 a 10 anos.

Segundo informações do site local, todos os ocupantes são da mesma família. Eles informaram ao Corpo de Bombeiros que moram em um assentamento e estavam retornando de almoço.

A idosa morreu no local, os demais ocupantes foram encaminhados para o Hospital arci João Bigaton, em Bonito. Um dos ocupantes está em estado de observação e os demais não correm risco de morte.

