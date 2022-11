Vídeo: Onça-parda capturada em banheiro de residência é solta em reserva florestal

A onça-parda capturada ontem (18) em uma residência de Paranaíba, a 407 km de Campo Grande, foi solta pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em uma reserva florestal em Aparecida do Taboado.

Antes de ser capturada pela PMA a onça-parda (Puma concolor) deu um grande susto a moradora que deu de cara com o felino quando entrou no banheiro de sua casa. A moradora relatou ter tido uma surpresa com o convidado inesperado e disse que por sorte, mesmo com a pouca distância que ela chegou do felino, não houve ataque.

O animal foi anestesiado com o uso de dardos, capturado e colocado em uma jaula de contenção. Os técnicos examinaram a onça e concluíram que se tratava de um macho adulto que não apresentava ferimentos e estava em ótimo estado de saúde.

Ainda anestesiado, o felino foi colocado no interior de uma reserva florestal, localizada no município de Aparecida do Taboado, a aproximadamente 40 km da cidade.

Os Policiais monitoraram o animal até que ele acordasse da sedação, o que aconteceu no final da tarde. Assim que se restabeleceu, a onça adentrou às matas da reserva tranquilamente.

Confira o vídeo:



