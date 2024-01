Funcionários do Banco Central farão greve de 24 horas nesta quinta-feira

Funcionários do Banco Central (BC) planejam uma greve de 24 horas para este 11 de janeiro, confirmou nesta quarta-feira (10) o Sinal, sindicato que representa a classe. Em comunicado, o Sinal diz que a ação pode resultar em interrupções operacionais, um verdadeiro “apagão”, em todos os serviços do BC.

“Isso impactará negativamente o atendimento ao mercado e ao público, incluindo cancelamento de reuniões, manutenção em sistemas e atraso na divulgação de informações”, acrescenta.

O Sinal pontua que a decisão pela greve foi tomada por causa de insatisfação dos servidores no que diz respeito ao tratamento dispensado às suas demandas, “em meio a concessões assimétricas oferecidas a outras categorias típicas de Estado”.

Dirigentes do sindicato estimam que mais de 70% dos servidores aderirão à greve.

“Adicionalmente, foi iniciado o processo de entrega de funções comissionadas. Os servidores assumindo essas funções comprometem-se a entregá-las caso as negociações com o governo não avancem, com a entrega efetiva prevista para a primeira quinzena de fevereiro”, afirma o Sinal.

O sindicato ressalta que o BC é importante para a estabilidade econômica do país e insta o Governo Federal a considerar equitativamente as carreiras estratégicas. “Ressalta-se a preocupação com a falta de diálogo e o alegado açodamento autoritário do presidente do BC [Roberto Campos Neto] na abordagem de questões relevantes, como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Independência do Banco Central”.

Os servidores exigem uma discussão mais ponderada e equitativa sobre propostas de grande magnitude que afetam de forma direta o BC e sua relação com autoridades do governo e agentes do mercado.

Possíveis impactos

O Sinal salienta que entre os possíveis impactos em cenário de greve, estão obstrução profunda na gestão do BC, resultando em atrasos e não entrega de serviços e possíveis adiamentos e suspensões de atividades com a participação dos agentes do mercado financeiro.

“A manutenção do Pix pode ficar prejudicada, trazendo risco à continuidade dos serviços”, diz.

Já o possível impacto com a entrega das funções comissionadas por seus atuais detentores é um agravamento de atrasos e interrupções, pois faltará gerentes e coordenadores para assinarem e autorizarem a execução dos serviços.

Principais pleitos

Entre os principais pleitos dos servidores do Banco Central, estão a criação de uma Retribuição por Produtividade Institucional, reajuste nas tabelas remuneratórias, exigência de nível superior para o cargo de técnico e mudança do nome do cargo de analista para auditor.

Com informações do SBT News.

