Vestibular UEMS 2022 tem nova data anunciada

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) anunciou a mudança na data das provas do Vestibular 2022. A nova data será no dia 08 de janeiro de 2022, um dia antes da data anunciada anteriormente.

A mudança foi necessária depois que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou um novo calendário para o Enem.

O Edital do processo Seletivo de Vestibular da UEMS deve ser publicado até novembro, com todas as informações sobre inscrições, prazos e cronogramas. Conheça os cursos de Graduação da UEMS.

Em 2022, a UEMS ofertará 2.300 vagas, com divisão de 50% ofertadas pelo Vestibular UEMS 2022 e 50% ofertas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Se após esses processos ainda houver vagas remanescentes, será realizado o PSP (Processo Seletivo Permanente) que utiliza notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e ainda se necessário será feito o uso de notas do Histórico Escolar.

Bolsas internacionais

Na última semana, a organização da UEMS lançou dois editais de bolsas internacionais e auxílio mobilidade para suporte financeiro aos alunos regulares de cursos presenciais que demonstrem aptidão à pesquisa, e queiram aprimorar sua formação com qualificação internacional. Acesse também: Decreto revoga limitação de lotação em eventos, mas mantém Regime Especial de Prevenção

