Veículo com placas de MS se envolve em acidente com morte em São Paulo

Uma mulher morreu na noite desta sexta-feira (20), na rodovia Raposo Tavares (SP-276), em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

De acordo com os meios de comunicação locais, uma mulher de 27 anos, que estava conduzindo uma motocicleta registrada em Presidente Venceslau, foi atingida por um Jeep com placas de Nova Andradina dirigido por um homem de 51 anos. A vítima não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local do acidente, enquanto o motorista do Jeep saiu ileso.

Apesar de ter sido socorrida e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau para receber tratamento médico, a motociclista não sobreviveu aos ferimentos sofridos durante o acidente.

O motorista do Jeep permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para o consumo de álcool.

Para investigar as causas e circunstâncias do acidente, a Polícia Científica realizou uma perícia no local. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil para que as autoridades possam tomar as medidas cabíveis.

