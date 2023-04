Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, o céu traz mais um período de Mercúrio Retrogrado, e isso chega com a oportunidade de você rever questões de dinheiro em sua vida, principalmente as contas da casa ou da família. Os astros alertam ainda pra evitar gastos excessivos. Segura a onda pra você não se apertar, valeu?No relacionamento, uma noite de chamego pode aumentar a sintonia.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tá um Carnaval de energia por aí, Tourinho! Mas, nada de ficar nos bastidores, tudo isso é impulso pra você conseguir os seus sonhos e metas de vida. Mercúrio Retrógrado continua nessa situação, e mesmo que você sinta uma certa bagunça ao seu redor, relaxe e diminua o ritmo, pois toda mudança significativa deve ser planejada e realizada devagar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se tem algum desentendimento rolando, hoje você vai receber a oportunidade de resolver as coisas. Ufa! Tenha empatia, mas não tenha medo em colocar de forma clara os seus limites pessoais. No trabalho, você pode se sentir mais autoconfiante em tomar a frente de alguma tarefa, mas lembre-se das responsabilidades que você vai precisar assumir caso escolha se comprometer com algo.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Sextou bem sextado com os astros pedindo pra que você use a energia de Mercúrio Retrogrado pra olhar um pouco mais pras suas amizades! Você pode colher ótimos resultados se aproveitar bem essa oportunidade, pois a possibilidade de inspirar confiança nos outros vai estar potencializada. No romance, o momento é ideal pra melhor os seus esforços pro desenvolvimento dessa relação.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Maio tá logo ali e você entra no penúltimo fds de abril com o pé direito, minha consagrada! Prepare-se pra conseguir mais estabilidade no trabalho e fechar a semana com chave de ouro! A potência de Mercúrio Retrogrado vai te ajudar a planejar suas ações, mas procure ir com calma, pois a ansiedade pode colocar em risco algumas coisas, principalmente no amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje os astros falam sobre a busca pela esperança e a certeza de que ainda é possível conquistar as coisas que deseja. No trabalho, foque em vivenciar o dia naturalmente, simplesmente se coloque presente para cumprir as atividades e observe os diálogos. Nos assuntos do coração, será preciso abrir mão de algumas ilusões para que a mudança realmente aconteça.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou e o mês já se encaminha pro final! Hoje, busque se conectar consigo mesma. Se você é amante do esoterismo, hoje também é um bom dia pra fazer uma simpatia e contar com ajuda das energias sutis que regem o nosso mundo, então busque pedir essa ajuda, principalmente pro trabalho! Na paquera ou na relação amorosa, equilibre a dedicação ao outro e a dedicação a si mesma!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite o feriadão para curtir um momento de lazer e de autocuidado. Leve o dia com mais tranquilidade. Aproveite as energias positivas do dia para passar um tempo com os amigos. No relacionamento, foque em atividades mais leves com o mozão e cuidado com as energias de Mercúrio Retrogrado, para não gerar dificuldades desnecessárias.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Cristalzinho, bora se dedicar um pouco mais nas questões que envolvem a sua saúde, pois os astros dizem que algumas mudanças precisam ocorrer nessa área da sua vida. Inclua atividades físicas em sua rotina. No trabalho, foque nas coisas simples e já planejadas, ainda que saiam um pouco do rumo em razão da temporada de Mercúrio Retrogrado.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Muito cuidado com a rigidez dos seus sentimentos, Caprica do meu coração! Essa fama de sério demais hoje pode fazer sentido, pois você poderá ficar um pouco mais critico consigo em razão de algumas dúvidas que estão pairando por aí. Tudo culpa de Mercúrio Retrogrado, mas utilize essa energia para revisar decisões, escolhas e planos – pode ser que você consiga mudar essa vibe.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Feriadou e as situações familiares poderão retomar para as aquarianas, pedindo reavaliação. Ainda que essa potência de Mercúrio Retrogrado traga as sensações de frustrações novamente, aceite essa oportunidade de compreender se algo pode ser melhorado em seu planejamento. Os acontecimentos de hoje são presentes que nos confirmam se estamos no caminho certo da nossa evolução.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender de Mercúrio Retrogrado, vai ser importante se expressar, se comunicar, ter autoconfiança e autoestima, bebê! Compartilhe sem medo os seus conhecimentos com as pessoas, pois isso pode trazer visões e soluções diferentes pra algumas questões, e alguém pode estar precisando da sua mensagem. Por isso, vença a vergonha, o medo e o receio!

