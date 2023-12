2º Festa da Imaculado Coração de Maria começa nesta sexta

Uma das festas aguardadas pelos católicos da Capital e devotos de São João e Santo Antônio aguardam pela grandiosa festa junina da Imaculado Coração de Maria que começa nesta sexta-feira (9), com inúmeras atrações que irão até o dia 18.

A festa está em sua segunda edição e contará com muita música ao vivo, shows de prêmios e comidas típicas para toda a população.

Com uma estrutura de tirar o fôlego a 2ª festa da padroeira promete muito conforto e animação ao público presente, garante o pároco, Padre Carlos Alberto Pereira, “Estamos preparando uma linda festa, tudo está sendo pensado para que nossa comunidade possa viver momentos de alegria e devoção em nossa festa junina” aponta Padre Carlos.

Com um calendário festivo e religioso a festa que encantou fiéis em 2022 promete superar as expectativas neste novo ciclo, “Ano passado foi maravilhoso, poder participar da Quermesse em um ambiente acolhedor e muito agradável foi extremamente prazeroso. Onde pudemos reviver realmente momentos icônicos da nossa juventude nas tradicionais festas juninas, e esse ano espero poder confraternizar momentos de alegria ao lado da minha família nos dias de festividade” conta Dona Raimunda Silva, moradora do bairro.

Para quem gosta dos shows abrindo a Quermesse no dia 09 sobe ao palco a dupla regional Gilson e Júnior, no sábado dia 10, o grupo Sampri embala os fiéis com o melhor do samba e pagode e no domingo ( 11) fechando o primeiro final de semana de shows é a dupla Alex e Yvan. E no dia 18 a festa encerra com o convidado especial da paróquia, Erlon Péricles.

Serviço:

Igreja Imaculado Coração de Maria

Avenida Hiroshima, 1233

Entrada Franca

Abertura às 18h

Missa às 19h todos os dias

