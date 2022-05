Vacinação contra COVID-19 está disponível em sete pontos da Capital

Com calendário de vacinação fixo, a campanha de imunização contra COVID-19 segue aberta para todos os públicos em sete pontos de Campo Grande neste sábado (6). As vacinas estão disponíveis de 1° a 4° dose a todos que precisam completar o esquema vacinal.

A primeira e segunda dose está disponível a pessoas com 12 anos ou mais e crianças de 5 a 11 anos que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. Na ausência dos pais ou responsável legal, o acompanhante maior de idade deve levar o termo de assentimento assinado junto a um documento oficial com foto e carteira SUS da criança.

Simultaneamente ocorre a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e CoronaVac.

Aplicação da dose reforço segue a pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2° dose (Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac) ou a 1° dose da Janssen. Além disso recebem a dose reforço pessoas a partir de 18 anos que possuem alto grau de imunossupressão, pessoas entre 12 e 17 anos com imunocomprometimento e que receberam a segunda dose há no mínimo 28 dias.

O calendário prevê ainda a aplicação da 4° dose a quem tem acima de 50 anos, pessoas com 18 anos ou mais que possuem alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde a partir de 18 anos que receberam a 3° dose até há quatro meses.

Confira os locais de vacinação contra COVID:

Seleta – 07h30 às 17h

Unidades de Saúde – 07h30 às 16h45

Prosa

Nova Bahia

Anhanduizinho

Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Imbirussu

Silvia Regina

Segredo

Coronel Antonino

Lagoa

Cophavilla

Com informações da Sesau.

