Moradores do bairro Jardim Maristela em Três Lagoas receberão o “Despertar com Música’ neste domingo

Amanhã(25) os moradores do bairro Jardim Maristela na cidade de Três Lagoas acordarão ao som da Banda Cristo Redentor às 06h30. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

A apresentação acontecerá no cruzamento das ruas Manoel Faria Duque, com a Viela B. O objetivo é levar apresentações da Banda Cristo Redentor aos diferentes bairros da cidade e proporcionar momentos de alegria, descontração e fortalecimento de vínculos.

Toda a população do Bairro Alto do Boa Vista ´´e convidada a participar do momento que visa celebrar a cultura com músicas da banda.

