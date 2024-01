Dourados inicia vacinação contra a dengue a partir de amanhã

Amanhã(3) Dourados começa a vacinação em massa contra a dengue. Será aplicada a vacina Qdenga desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda. A expectativa é atingir 150 mil douradenses entre 4 e 59 anos.

Para receber a primeira dose, basta ir até uma unidade de saúde com documentos como CPF e carteirinha do SUSA vacina tem imunidade completa em duas doses, sendo que a segunda deve ser aplicada após três meses da primeira. Vale destacar que o imunizante já está disponível na rede privada.

Cerca de 90 mil doses foram entregues pelo laboratório takeda à Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Imunização começa a distribuição nesta quarta, às 7h30, para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Dourados.

O ciclo completo de imunização é atingido com as duas doses e a Qdenga, apresentou nos ensaios clínicos, ter eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Segundo o laboratório Takeda, a vacina garante imunização contra a dengue por até cinco anos.

Três semanas depois do anuncio da parceria da secretaria municipal de saúde com o Laboratório Takeda, o Ministério da Saúde divulgou que a vacina Qdenga seria incorporada ao PNI (Plano Nacional de Imunizações). A Pasta ainda deve divulgar o planejamento para vacinação, direcionando para regiões mais afetadas pela doença e grupos prioritários, visto que a entrega de doses será de acordo com a capacidade de produção do laboratório japonês.

