USFs serão referenciadas para atender casos de dengue e síndromes respiratórias

Com objetivo de desafogar as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde), Unidades de saúde da família (USFs) serão referenciadas para realizar atendimentos de pacientes que apresentem casos leves de síndromes respiratórias, dengue e outras Arboviores.

Dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) apontam que 60% do volume de atendimento das unidades de urgência e emergência são de pacientes classificados como azul e verde, ou seja, de menor gravidade, que poderiam ser atendidos na Atenção Primária.

Secretário municipal de saúde, Dr. Sandro Benites destaca que a medida foi implementada para auxiliar no atendimento diante da alta demanda enfrentada na Capital.

“Neste momento, estamos passando por um surto de doenças respiratórias e de dengue em nossa cidade e isso fez com que a demanda das unidades de urgência aumentassem em mais de 30%. Desta forma, a recomendação é de que a população busque atendimento nas unidades básicas e de saúde da família, evitando assim longas esperas por atendimento”, explicou.

Ao todo foram referenciadas 15 unidades espalhadas pelas seis regiões urbanas de Campo Grande, os locais funcionarão em horário estendido para atender os pacientes de menor gravidade sem a necessidade de agendamento. Ainda conforme a Sesau, as unidades contam com médicos generalistas e especialistas em medicina da família e comunidade que estão aptos a fazer o atendimento de pacientes de todas as faixa-etárias.

O atendimento será realizado de 7h às 19h nas seguintes unidades: Clínica da Família Iracy Coelho, Clínica da Família Portal Caiobá, Clínica da Família Nova Lima, USF Batistão, USF Coophavila, USF Itamaracá, USF Noroeste, USF Jardim Presidente, USF Moreninha, USF Oliveira, USF Paulo Coelho Machado, USF Santa Emília, USF Serradinho, USF Tiradentes e USF Vida Nova.

Nas outras 59 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande serão mantidos os atendimentos por demandas espontâneas e programadas, conforme a organização de cada Unidade.

