UFMS registra recorde de inscrições para o Vestibular e Passe

O Vestibular UFMS e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) para ingresso em 2025 obtiveram um novo recorde. Somadas, totalizam 49,8 mil inscrições, o que corresponde a um aumento de 10,9 % em relação ao ano passado. Os editais com o resultado preliminar dos inscritos e mais informações sobre os processos seletivos podem ser acessados na página Ingresso UFMS.

“A cada ano que passa a quantidade de inscritos é maior. Este ano, em especial, tivemos um grande aumento nas inscrições para o PASSE. Isso demonstra que cada vez mais a sociedade está conhecendo o programa e identificando-o como uma grande oportunidade para realizar o sonho de estudar na UFMS”, destaca o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

Ainda conforme o pró-reitor, é importante que cada candidato confira seus dados na relação preliminar de inscritos. “Caso tenha algum dado errado, deve entrar com recurso na página da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Extensão (Fapec), para que seja verificado”, orienta. A interposição de recursos pode ser feita até hoje, 22.

“Após essa etapa, os candidatos devem se atentar à homologação das inscrições, aos locais de prova e à convocação para a realização do Vestibular e do PASSE, prevista para 26 de novembro”, pontua o professor Anderson Viçoso de Araújo, integrante da comissão responsável pelos processos seletivos.

As vagas ofertadas são para cursos de graduação presenciais e a distância e as provas estão marcadas para dezembro. O Vestibular UFMS será realizado no dia 1º, com início às 8h e término às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já as provas da 1ª, 2ª e 3ª etapas do PASSE serão realizadas no dia 8, também das 8h às 13h.

As provas presenciais serão aplicadas em todas as cidades onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e ainda na cidade de Dourados. Também haverá aplicação de provas on-line, conforme o curso escolhido pelos candidatos.

Nesses casos, de 27 a 30 de novembro, o candidato poderá realizar um treinamento para acesso ao ambiente digital e de realização da prova, para que possa se familiarizar com o sistema.

Para auxiliar com orientações sobre os processos seletivos e mais informações sobre a UFMS, foi publicado o Manual do Candidato. Além da relação dos cursos e vagas e a distribuição dos câmpus, os interessados podem acessar nele o conteúdo programático das provas e os critérios de correção das redações pela banca responsável, entre outras informações.

Com informações da UFMS.