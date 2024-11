Completando 10 anos, exposição de Natal comercializa artesanatos feitos em presídios de MS

Esta semana, entre terça (26) e quinta-feira (28), o Átrio do Fórum de Campo Grande se transforma em palco a 20ª edição da Feira do Artesão Livre – Especial de Natal, reúne centenas de peças artesanais produzidas por internos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, oferecendo uma diversidade de opções de presentes natalinos cheios de significado.

Com início às 13h, o evento marca também uma década de história dessa iniciativa, que vai além da comercialização de produtos. É um exemplo de como a arte pode ser um caminho para a reabilitação e a reintegração social.

Os itens incluem tapetes, esculturas, utensílios, pinturas e enfeites natalinos, todos feitos com atenção aos detalhes e ao significado por trás de cada criação.

Promovida pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e pelo Ministério Público Estadual, com o apoio do Conselho da Comunidade, Instituto Ação pela Paz e o Curso de Artes Visuais da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP, a feira também reflete o sucesso de cursos de qualificação promovidos nos presídios.

Os visitantes poderão adquirir móveis artesanais, roupas ecológicas customizadas, bolsas, peças em resina e uma infinidade de artesanatos temáticos, especialmente com motivos natalinos.

Além disso, a feira inclui peças produzidas não apenas em Campo Grande, mas também em unidades prisionais de Dourados, Jateí, Coxim, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Para facilitar o acesso, quem tiver interesse pode conferir os artesanatos disponíveis por meio de grupos de WhatsApp nos números (67) 99336-7742 e (67) 98478-2100, porém as compras apenas no presencial. Serão aceitos apenas pagamentos em dinheiro.

Serviço

O que: 20ª Feira do Artesão Livre – Especial de Natal

• Quando: A partir de 26/11, às 13h, até 18h de 28/11

• Onde: Átrio do Fórum de Campo Grande (Rua da Paz, Campo Grande – MS)

• Como comprar: presencialmente no local apenas pagamento em dinheiro.

Com informações da Agência de Notícias de MS.