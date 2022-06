Universidade abre inscrições para intercâmbio acadêmico em instituições mexicanas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para a convocatória do Bramex (Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil-México). A oportunidade é focada aos acadêmicos de graduação da Universidade que tenham interesse em participar do programa de intercâmbio acadêmico virtual.

Os alunos interessados poderão cursar mais de uma disciplina em Universidades Mexicanas, conhecendo aspectos culturais, com o objetivo de aprofundar e diversificar o plano de estudos próprio. O edital está disponível no site da UEMS.

A oportunidade de intercâmbio é feita por meio do GCUB (Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras). Confira os prazos e o passo-a-passo do processo:

13/06: Lançamento do edital;

16/06 à 28/06: Período de inscrições;

29/06 à 30/06: Período de análise das inscrições;

01/07: Envio das candidaturas as Universidades Mexicanas;

15/07: Envio das cartas de aceite pelas Universidades Mexicanas.

As inscrições serão feitas em três etapas:

Consulta das disciplinas e vagas disponibilizadas pelas Universidades Mexicanas;

Verificação dos requisitos necessários para se inscrever;

Preenchimento do formulário de inscrição.

A tabela de disciplinas e vagas disponibilizadas pelas Universidades Mexicanas e os requisitos necessários podem ser consultados pelo link.

As inscrições serão feitas exclusivamente no período de inscrição previsto no cronograma do edital e pelo link específico.

O formulário de inscrição deve ser preenchido, impresso e assinado por todas as partes constantes no formulário. Formulários assinados com assinatura digitalizada não serão aceitos.

Esclarecimentos e informações adicionais sobre a Convocatória BRAMEX podem ser obtidos por meio do e-mail: arelin@uems.br ou pelo telefone (67) 3902-2376 no horário das 7:30h às 11:30h – 12:30h às 16h30h.

