Único herdeiro, irmão de Suzane Von Richthofen teria dívida milionária

O irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas, estaria com uma dívida milionária, de aproximadamente R$ 500 mil. O rapaz, único herdeiro após a morte dos pais e prisão da irmã, recebeu uma herança estimada em quase R$ 10 milhões.

A dívida seria resultado de pendências com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados. Com o dinheiro da herança, Andreas se isolou após o impacto do caso chocante, e comprou um sítio em São Roque, cidade no interior paulista.

Esse imóvel seria o responsável pela “bola de neve” de dívidas, consumindo o dinheiro da herança e acumulando mais dívidas.

Andreas se isolou após o caso, ainda mais durante a pandemia de covid-19, e teme se reaproximar da irmã, presa pela morte dos pais em 2002. Por conta da situação, o irmão de Suzane não tem celular ou internet, vivendo em total isolamento desde então. Com a rotina enclausurada e incomunicável, a Justiça tem dificuldade para intimar Andreas em relação às dívidas. São 24 ações judiciais no total.

A herança, atribuída ao rapaz após uma batalha judicial com a irmã, era formada por imóveis, terrenos, carros, dinheiro e aplicações. Suzane, hoje, tem 40 anos e foi condenada a 40 anos de prisão pela participação no crime que assassinou os pais Manfred e Marísia.

Com informações do SBT News.

