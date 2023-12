Última semana para adesão ao Refis em Campo Grande termina esta sexta-feira

O Programa de Renegociação de Débitos da Prefeitura de Campo Grande, conhecido como Refis, está na última semana de vigência, oferecendo descontos atrativos para os contribuintes que buscam regularizar suas dívidas. Até a próxima sexta-feira (15), os campo-grandenses têm a oportunidade de aderir ao programa, seja presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) William Maksoud Filho, localizada na Rua Marechal Rondon, 2655, ou através dos canais virtuais de comunicação.

Desde o início da semana, a Central de Atendimento ao Cidadão tem sido movimentada, com contribuintes buscando aproveitar os descontos oferecidos pelo Refis. O empresário e corretor de imóveis, Sidney Ramão Peralta, foi um dos primeiros a ser atendido. “Como corretor, faz parte da minha profissão atualizar constantemente os impostos e documentações dos imóveis que estão sob a minha responsabilidade comercial. Vim aqui hoje atualizar o IPTU de alguns e estou saindo daqui satisfeito”, compartilhou o morador do Bairro dos Vendas.

Outro morador, o carpinteiro Paulo dos Santos, ressaltou a importância do programa diante de imprevistos financeiros na vida dos cidadãos. “Tive R$ 2 mil de desconto com o Refis de um imóvel. Todo mundo quer deixar os impostos e dívidas sempre redondinhos, sem dever nada, mas nem sempre isso é possível. Se a prefeitura nos ajuda nesse momento, com certeza essa retribuição vem em forma de bênçãos para a nossa cidade”, destacou.

O freteiro Osvaldo Ferreira do Carmo também viu no Refis uma oportunidade para regularizar seus débitos. “Não devia muito, estava com o ano de 2023 em aberto e tive um desconto muito bom, praticamente não paguei os juros da dívida em aberto. Vim fazer a negociação, porque logo chegam os impostos de 2024 e daí, vai virando uma bola de neve”, pontuou o morador do Bairro Cristo Redentor.

Até o momento, 51.674 contribuintes aderiram à campanha. Desses, 9.336 optaram por procurar a CAC presencialmente, enquanto 42.338 realizaram suas negociações por meio da Refis On-line, no site [refis.campogrande.ms.gov.br](https://refis.campogrande.ms.gov.br/), além dos números de WhatsApp (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873, e o telefone 4042-1320.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) permite o parcelamento e quitação, com descontos, de débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, e com exigibilidade suspensa ou não. Destina-se a pessoas físicas ou jurídicas, buscando assegurar a remissão de dívidas de tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS. Importante ressaltar que não estão abrangidos no Refis os débitos relativos a multas de trânsito e ambientais.

Condições de Parcelamento:

– Pagamento à vista: remissão de 90% da atualização monetária, juros de mora e multas.

– Parcelamento em 6 vezes: remissão de 70%.

– Parcelamento em 12 vezes: remissão de 40%.

Os valores das parcelas variam de acordo com o número de meses, com o parcelamento em até seis vezes tendo parcelas mínimas de R$ 100,00 e o parcelamento de 49 a 60 meses com mensais mínimas de R$ 2.500,00.

Atendimento sem sair de casa

Os contribuintes podem receber atendimento on-line via site (https://refis.campogrande.ms.gov.br/) e WhatsApp (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873, além do telefone 4042-1320. O acesso é via PREFCG (portal de autenticação da prefeitura) e também via GovBr. A novidade é a inclusão de uma intérprete de Libras na Central de Atendimento ao Cidadão, proporcionando mais acessibilidade ao público de Campo Grande.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: