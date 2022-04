Última etapa do asfalto no Nova Lima será iniciada em maio

Por Silvio Ferreira, Jornal O Estado de MS

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) assina nesta semana a ordem serviço para o início das últimas duas etapas das obras de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima, com previsão de obras em maio.

O projeto inclui 31 ruas e recapeados outras 6 que fazem parte do quadrilátero formado pela avenidas Cônsul Assaf Trad, Zulmira Borba, Gualter Barbosa e Lino Vilacha, na divisa com os bairros Jardim Anache e Jardim Columbia.

Segundo a prefeita, a concessionária Águas Guariroba iniciará a implantação da rede de esgoto e na sequência as equipes da empreiteira responsável pela obra entram no bairro, dando o fim aos bancos de areia que são levados pela enxurrada nos dias de chuvas, Segundo informações da prefeitura, em ocasião recente, chegaram a ser retirados 12 caminhões da areia (144 m²) nas partes mais baixas do bairro.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores do bairro. Na esquina da rua dos Pracinhas com rua Celina Baís Martins, o vigilante Acácio Fonseca, conta que os moradores sofrem a cada nova chuva. “Muitos donos de imóveis abandonam terrenos aqui por causa da falta de asfalto. Com a pavimentação deve melhorar a vida dos moradores em todos os sentidos.”

O auxiliar de estoque, Paulo Ricardo da Silva Ferreira, morador da rua John Kennedy, foi até irônico sobre as condições da via: “A rua está até boa hoje. Normalmente fica uma vala ainda maior aqui quando chove. Vira um rio. E só o asfalto vai resolver.”

Na rua Jaime Cerveira, a promotora de eventos Raquel Amarilha, desabafou: “Eu moro a 30 metros do asfalto da Nefe Pael, mas quando chove, não consigo sair nem de moto. A água leva tudo o que encontra pela frente. Mesmo cascalhando, vira uma imensa lagoa. Até os motoristas de aplicativo não querem atender as chamadas e quando vêm, cobram um valor altíssimo em dias de chuva. Então, o asfalto vem em boa hora”, concluiu.

Confiram mais notícias do Jornal O Estado de MS.